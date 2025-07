Vídeo: Cristiano Ronaldo Jr. rebate provocação envolvendo Lamine Yamal durante live

Jogador do Al-Nassr, Robozinho falou sobre o comparativo entre a joia catalã e seu pai, lenda do futebol português / Crédito: Jogada 10

O streamer Rakai não pensou duas vezes em aproveitar a participação de Cristiano Ronaldo Jr. em sua live na Twich para provocá-lo ao vivo. Conhecido por conteúdos voltados ao futebol europeu, o influenciador sugeriu que Lamine Yamal, astro do Barcelona, seria tecnicamente superior ao do ídolo português. O Robozinho respondeu tão rápido quanto a cutucada. “Está bem, mas o Lamine ainda não ganhou nada. Lamine é muito bom, mas não ganhou nada”, rebateu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A naturalidade na declaração chamou atenção em meio à rápida repercussão nas redes sociais. O vídeo, aliás, reacendeu debates entre torcedores sobre mérito, títulos e trajetória de joias da nova geração em comparação com lendas do esporte. Torcedores do clube catalão evidentemente saíram em defesa do potencial de Lamine, vislumbrando o decorrer da carreira. “O Lamine Yamal é muito melhor que o Cristiano Ronaldo.” Cristianinho: “Atualmente? Sim!” Cristianinho: “Ok. Mas o Lamine Yamal ainda não ganhou nada. Ele é bom, mas não ganhou nada.” pic.twitter.com/ZaU5HasacC

— Goncalodias17 (@goncalo_diass17) July 15, 2025 Yamal conquista espaço no Barcelona Contrariando um pouco do discurso de CR7 Jr., Lamine soma títulos relevantes na carreira, apesar da pouca idade. Desde sua estreia no profissional, na temporada 2022/23, o atacante conquistou dois Campeonatos Espanhóis, Supercopa da Espanha e Copa do Rei. Além disso, sagrou-se campeão da Eurocopa 2024 e vice da Liga das Nações em 2025 com a seleção espanhola. Essa última, aliás, em decisão justamente contra Portugal.

Dentro de campo, os números sustentam o prestígio precoce. O jogador do Barcelona já acumula 106 partidas como profissional, com 25 gols e 34 assistências. Dados que o coloca à frente de figuras como Neymar, Messi, Haaland, Mbappé e até o próprio astro português no mesmo estágio da carreira. Ambiente amistoso entre as famílias Apesar da brincadeira, o relacionamento pessoal do jovem com Lamine parece positivo. Os dois já posaram juntos durante as férias no Algarve, em 2024. À época, esse encontro acabou tratado como um reforço à proximidade entre as famílias mesmo diante da rivalidade simbólica que cria-se esportivamente. O papo entre os jovens prosseguiu, e o filho do craque luso respondeu que seu pai era seu jogador favorito em toda história. Um terceiro participante surge na conversa e cita Neymar como o seu predileto.

Trajetória de Cristiano Jr. também avança Aos 15 anos, o Robozinho atua nas categorias de base do mesmo clube de seu pai, o Al-Nassr, na Arábia Saudita. Com passagens anteriores por Juventus e Manchester United, o jovem estreou recentemente pela seleção sub-15 de Portugal, em competição realizada na Croácia, e deixou boas impressões. A evolução contínua do garoto alimenta expectativas sobre uma possível trajetória profissional nos próximos anos.