Vegetti não joga toalha: ‘Podemos fazer quatro em casa’

Vasco foi goleado pelo Independiente del Valle, do Equador, por 4 a 0, nesta terça-feira (15), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

“Resultado difícil. A expulsão condicionou a partida. Já tínhamos a altitude pela frente, além de um adversário muito bom. Com um a menos, ficou mais difícil. Ainda temos 90 minutos pela frente, mas sabemos que é muito difícil. Eles fizeram quatro gols aqui, então podemos fazer quatro em casa. É difícil, mas temos que tentar”, disse Vegetti.

O Vasco terá uma missão quase impossível para chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Afinal, o Cruz-Maltino perdeu para o Independiente del Valle por 4 a 0 , nesta terça-feira (15), em Quito, e terá que reverter o placar em casa. Apesar da dificuldade, o centroavante Vegetti não jogou a toalha. O jogador lamentou o resultado ruim, mas ainda sonha com a classificação.

Apesar da altitude, o Vasco começou bem. Contudo, a expulsão do lateral-esquerdo Lucas Piton aos 12 minutos do primeiro tempo complicou a vida dos vascaínos. Assim, o time sentiu o desgaste da altitude mais cedo e sucumbiu. O Independiente del Valle abriu o placar no primeiro tempo, mas transformou a vitória em goleada na etapa final.

O Vasco volta a enfrentar o Independiente del Valle no próximo dia 22, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta dos playoffs. Com a derrota por quatro gols de diferença, o Cruz-Maltino terá uma missão quase impossível pela frente. Afinal, precisará vencer por cinco gols de diferença para avançar às oitavas de final.

