Vasco vence o Juventude e fica perto das quartas do Brasileirão Sub-20

Agora, irá para a 19ª e última rodada dependendo apenas de si para conquistar vaga às quartas de final do Brasileirão Sub-20. O jogo em questão será contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (23/7), às 15h (de Brasília), no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ).

O Vasco conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira (16/7) pela 18ª rodada do Brasileirão Sub-20. Jogando no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), o Cruz-Maltino venceu o sétimo colocado Juventude por 1 a 0, mantendo-se na oitava posição do torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Diniz analisa situação financeira e evita criticar diretoria do Vasco: ‘Não tem caça às bruxas’

Bruno Lopes foi o autor do gol do jogo. Aos 11′ da etapa final, o centroavante estava bem posicionado para complementar cruzamento rasteiro de Avellar, de primeira, anotando o tento vitorioso para os Crias da Colina.

A equipe do técnico Matheus Curopos fica na oitava colocação, com 29 pontos. É, aliás, a mesma pontuação em relação ao próprio Juventude, sétimo na tabela pelo número de vitórias (9 a 8). Dessa forma, a equipe carioca só pode ser ultrapassada pelo Fluminense, que ainda joga na 18ª rodada. Dependendo do resultado do Flu, o Vasco pode se classificar às quartas mesmo com uma possível derrota para o Grêmio.

Já o Juventude, que se despede desta fase inicial contra o Corinthians, fora de casa, também na quarta, às 15h, é outro que só deixaria o G-8 para o Fluminense. Assim, se o Tricolor carioca não ganhar os seis pontos de seus próximos dois jogos, o Juve estará classificado às quartas.