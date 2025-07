Torcedores invadem CT do Sport com ameaças ao elenco; Clube repudia

De acordo com nota do Sport, houve coação contra os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários. Em um vídeo, o atacante Pablo recebeu um tapa e um puxão. Um integrante chegou a ameaçar e dizer que “todos eles têm antecedente criminal”.

Membros de uma organizada do Sport invadiram o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis para cobrar os jogadores e comissão técnica. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), e as imagens viralizaram nas redes sociais. Nelas, as cobranças aparecem direcionados ao técnico Daniel Paulista, o zagueiro Chico e o meia Lucas Lima.

“Sobe a base, joga outro time… Mas vão embora porque vocês não estão representando a camisa do Maior do Nordeste, c*. Ó (sic) o que está acontecendo p*, a gente está aqui no feriado hoje, p*, a gente está todo mundo aqui porque ama essa instituição, p*, e vocês…” disse um torcedor antes de complementar.

“Uma pá de gente não quer colar porque quer meter a mão em vocês, p*. A diretoria, Yuri (Romão, presidente do clube) está sendo filha da p* também p*, mau planejamento do c*. Mas está chegando o dinheiro de vocês em dia, era para atrasar o dinheiro de vocês, p*. Era para atrasar, porque a torcida vive da vitória de vocês para poder a torcida estar em pé, porque o time não ajuda p* nenhuma”, continuou.

O Leão, aliás, amarga a lanterna do Brasileirão desde a segunda rodada. São nove derrotas nos últimos 12 jogos da Série A e um jejum de 15 partidas sem vitórias na temporada.

Versão da Polícia Militar

A Polícia Militar de Pernambuco informou que o ato se deu de forma “pacífica”, sem necessário uso da força ostensiva.