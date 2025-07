Técnico faz paralelo entre Boca Juniors, Manchester City e La Bombonera

Leonardo Madelón é comandante do Unión, próximo oponente do Xeneize

Na próxim sexta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), um dos compromissos que compõem a segunda rodada do Clausura, na Argentina, ocorre entre Boca Juniors e Unión de Santa Fe. Confronto esse, aliás, que deve marcar a reestreia de Leandro Paredes no time de La Boca. Seja na condição de titular ou, mais provavelmente, vindo do banco de reservas.

Por conta disso, o técnico do Unión, Leonardo Madelón, não hesitou em dizer que esse contexto tende a deixar o ambiente em La Bombonera mais tenso do que o habitual. Ao ponto, aliás, de fazer até mesmo o Manchester City, em um confronto hipotético, repensar seu clássico conceito de jogo: