Talles Magno quebra jejum, dá vitória ao Corinthians e desabafa: ‘Alívio’

Talles Magno foi o grande herói da vitória do Corinthians nesta quarta-feira (16). O atacante marcou o único gol no triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão. O gol, aliás, quebrou um longo jejum de 151 dias do jogador sem balançar as redes. Após o jogo, ele falou sobre alívio e o “momento certo para todas as coisas”. A vitória, portanto, foi um desabafo pessoal e também coletivo.

A partida em Fortaleza foi bastante truncada e de poucas chances claras. O gol da vitória, no entanto, saiu apenas aos 25 minutos do segundo tempo. O substituto Carrillo fez uma grande jogada individual pela direita. Ele, então, cruzou para a área e encontrou Talles Magno, que tocou para o fundo da rede, garantindo o resultado.