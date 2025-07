Roma faz nova oferta para contratar Richard Ríos, do Palmeiras

Richard Ríos deve ter um segundo semestre longe do Palmeiras. Afinal, a Roma segue intensificando as conversas para contratar o volante de 25 anos e tenta fechar a contratação do colombiano o mais breve possível. Os italianos viram o Verdão recusar a primeira proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) de bônus por performance do atleta. Contudo, uma nova oferta já está na mesa palestrina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A nova oferta da Roma gira em torno de 31 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões), sendo 28 milhões fixos (R$ 180,9 milhões) e outros 3 milhões atrelados a metas e bônus por desempenho (R$ 19,3 milhões). A diretoria alviverde avalia os termos, mas precisa considerar a divisão do valor com terceiros. Afinal, o Flamengo, clube formador de Ríos no futsal, empresários e investidores que detêm parte dos direitos econômicos do atleta.

De acordo com apuração do jornal ‘O Globo’, o Palmeiras mantém diálogo com o estafe do jogador para avaliar as possibilidades e definir o melhor caminho. Internamente, já se reconhece que esta pode ser a reta final de Ríos com a camisa alviverde.

Determinada a atuar em uma liga mais competitiva, Richard Ríos aceitou inclusive abrir mão de 10% de seus direitos econômicos, valor ao qual teria direito em uma futura negociação. A decisão do volante é motivada, também, pelo desejo de consolidar espaço na seleção colombiana visando a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Segundo o jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, que tem passagem pelo futebol italiano como jogador, teria incentivado a mudança para a Europa, reforçando a importância de se adaptar ao futebol de alto nível no Velho Continente.