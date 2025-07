Reinaldo projeta jogo contra o Palmeiras: ‘Já mostramos nossa capacidade’

Lateral vive grande fase e acredita em mais uma atuação competitiva do Leão diante do Verdão, no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

O Mirassol retoma sua campanha no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16/7), às 19h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e chega com moral e confiança renovadas após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Em meio ao bom início de campeonato, o Leão do interior paulista ocupa a décima colocação, com 17 pontos, e busca mais um resultado expressivo diante de um adversário considerado favorito ao título.