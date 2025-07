Palmeiras x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Verdão volta a competição após participar do Mundial de Clubes e encara o Leão do Interior, no Allianz Parque

Nesta quarta-feira (16), o Palmeiras volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, quando encara o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada da competição. O Verdão é o quinto colocado, com 22 pontos, mas com duas partidas a menos e ainda briga diretamente pela liderança do torneio. Já o Leão do Interior faz campanha surpreendente, somando 17 pontos, na 10ª colocação, mais próximo do G6 do que do Z4.

A Voz do Esporte acompanhará, ao vivo, a partir de 17h30, este retorno do Verdão na disputa pelo topo do Brasileirão. Aldo Luiz está confirmado na narração, com o suporte de Cleiton Santos nos comentários e Rogério Souza nas reportagens. Este é o trio de ferro que estará na condução da transmissão.