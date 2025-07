Novo patrocinador do Santos, Neymar coleciona investimentos em volta ao Brasil

Jogador expandiu negócios extracampo com marca de bebida, suplemento e academia; Ele também se tornou embaixador de empresa alimentícia / Crédito: Jogada 10

Neymar, camisa 10 do Santos, segue colecionando investimentos fora de campo. Desde que voltou ao Brasil, o jogador tem pelo menos três negócios certos. Além disso, também se tornou embaixador de uma empresa alimentícia. Assim, a nova marca de bebida do camisa 10 do Santos, Pley by Ney, se tornou a nova patrocinadora do Peixe. Aliás, os jogadores vão utilizar a partir desta quarta-feira (16), na partida contra o Flamengo, o novo patrocínio no meião e na faixa de capitão do uniforme do Santos.

Em parceria com a Tial, Fun Brands e NR Sports, a linha reúne bebidas mistas de frutas com água de coco e com baixo teor calórico. O projeto busca dialogar com consumidores que valorizam bem-estar, praticidade e um estilo de vida ativo, especialmente os ligados a práticas esportivas e à cultura jovem conectada ao digital. Em pouco mais de cinco meses no país, Neymar também investiu em outras áreas. Além de bebidas, portanto, o jogador também cocriou o Next10, comprou a rede de academias Ironberg e se tornou embaixador da Canção. Next10 de Neymar Jr. A Next10 é uma marca de suplemento alimentar. Aliás, em fevereiro, a marca firmou uma parceria estratégica com o Mercado Livre. Ou seja, a plataforma é um canal oficial de comercialização de seu portfólio.