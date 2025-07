No primeiro jogo após ‘Era Estêvão’, Palmeiras tropeça em casa no Mirassol

Verdão sai na frente, com Facundo Torres, mas permite empate dos visitantes, terror dos gigantes paulistas; time fica em quinto no BR

Em seu primeiro compromisso após participação no Mundial de Clubes e sem Estêvão, o Palmeiras ficou no empate com o Mirassol, nesta quarta-feira (16/7), pela 14ª rodada do Brasileirão. Mesmo jogando no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira até saiu na frente, com Facundo Torres, mas permitiu o empate por 1 a 1, perdendo a chance de ganhar posições.

A noite contou com a estreia do atacante Ramón Sosa, ex-Nottingham Forest (ING), anunciado no último dia 8. Quem também estreou foi Chico da Costa. O atacante, oriundo do Cerro Porteño (PAR), marcou o gol do Mirassol logo em sua primeira partida pelo time paulista, que segue invicta contra gigantes paulistas no Brasileirão.