Mano deve recolocar Igor Serrote entre os titulares do Grêmio

Provável opção do técnico do Imortal será utilizar um lateral direito de origem. Com isso, Gustavo Martins deixará de ser improvisado

Igor Serrote finalizou a recuperação de uma cirurgia para corrigir uma fratura no pulso durante a intertemporada. Entretanto, a decisão da comissão técnica foi por preservá-lo nos dois jogos depois do retorno aos compromissos. O planejamento foi que ele recuperasse suas plenas condições físicas.

O técnico do Grêmio , Mano Manezes, provavelmente fará mais uma modificação na equipe titular para o duelo contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16). Além da volta de Marlon na lateral esquerda, Igor Serrote deve estar entre os 11 iniciais pelo lado direito da defesa. Com isso, a tendência é a de que o comandante dê fim à improvisação de Gustavo Martins na posição.

No período em que Mano não teve suas três opções para a lateral direita simultaneamente disponíveis, o zagueiro Gustavo Martins atuou improvisado na posição em cinco dos seis jogos em que atuou.

O Grêmio vai ‘mudar de cara’ depois da goleada sofrida para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no domingo (13). Por isso, o técnico Mano Menezes planeja fazer mudanças no primeiro confronto dos playoffs contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), pela Sul-Americana. O treinador deve fazer pelo menos quatro alterações no time. O lateral-esquerdo Marlon, os meio-campistas Dodi e Edenilson, e o atacante André Henrique devem entrar.

Marlon provavelmente fará o seu primeiro jogo depois da retomada da temporada. Afinal, o camisa 23 sofreu com uma gastroenterite e foi ausência na decisão da Recopa Gaúcha contra o São José. Posteriormente, ele não pôde estar em campo contra o Cruzeiro, pois está emprestado pelo clube mineiro. Dodi deve voltar ao time depois de cumprir suspensão no último jogo do Brasileirão. A indefinição é sobre quem sai. Deste modo, Villasanti e Alex Santana se tornam concorrentes pela outra vaga de volante.

Outras mudanças no time do Grêmio

Cristaldo também não deve seguir no time depois da performance ruim. Assim, Edenilson e Monsalve são os mais cotados para assumir a vaga. No ataque, Braithwaite segue sem condições por causa de dores no tornozelo direito.