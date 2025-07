Léo Pereira aponta falta de criação do Flamengo em derrota e elogia Neymar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Léo Pereira também falou se o Flamengo adotou uma marcação diferençiada sobre Neymar. O camisa 10 da Vila, aliás, marcou o gol da vitória do Peixe, aos 38 minutos do segundo tempo.

“É o Neymar, né? Sempre tem que ter uma marcação diferenciada. Fizemos nosso jogo sem pensar muito nele. Foi um descuido nosso. Um cara diferente não pode ter liberdade. Estávamos expostos e ele teve mérito de fazer o gol. Temos que trabalhar e pensar no clássico”.

Com o resultado, o Flamengo, aliás, se mantém na liderança do Brasileirão, com 27 pontos. No entanto, o clube pode perder o posto em caso de vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, nesta quinta-feira, no Maracanã. Depois do Peixe, o Rubro-Negro agora pensa no clássico contra o próprio Tricolor, no domingo, também no Maracanã.