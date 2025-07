Lamine Yamal é alvo de críticas de ministra da Espanha por festa polêmica

A festa repleta de polêmicas promovida por Lamine Yamal continua com desdobramentos. O jovem atacante decidiu realizar um evento privativo em Ibiza, na Espanha, no último sábado (12), para comemorar os seus 18 anos. Assim, a ministra da igualdade da Espanha, Ana Redondo, criticou a atitude do jovem craque. Principalmente depois dele ser alvo de uma denúncia formal em que desrespeitou os direitos de pessoas com deficiência.

Vale relembrar que o Ministério dos Direitos Sociais deu início a uma investigação com o intuito de averiguar se houve o descumprimento da Lei da Deficiência. No caso, a norma não permite atrações em que a intenção é expor pessoas com deficiência ao ridículo. Por outro lado, uma das pessoas que apresenta nanismo que esteve no evento desmentiu em relato que tenha sofrido algum tipo de preconceito.

Denúncia contra Lamine Yamal

A Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), da Espanha, protocolou a denúncia contra o jogador. A organização alega que a contratação dos indivíduos com nanismo teria ocorrido sem outra finalidade que não a de servir como atração visual. O que se constitui como um ato discriminatório e degradante, como apontado pela entidade.

A ADEE confirmou que tomará medidas tanto na esfera jurídica quanto na social. O objetivo, segundo a instituição, é garantir o respeito à dignidade humana e combater condutas que reforcem estigmas. Segundo as normas em vigor, se as autoridades considerarem o caso como infração “muito grave”, o atacante poderá enfrentar multa de até 1 milhão de euros — valor que, na cotação atual, equivale a cerca de R$ 6,5 milhões. A propósito, Lamine Yamal ainda não se posicionou sobre as acusações e polêmicas.