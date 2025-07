Kaio Jorge pode quebrar tabu no Cruzeiro que dura desde o Brasileirão de 1971

Kaio Jorge pode quebrar um tabu no Cruzeiro que dura mais de 50 anos. Desde 1971, o clube mineiro não emplaca o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o atacante assumiu o topo dos goleadores com 11 gols no último domingo (13), após marcar um hat-trick no triunfo sobre o Grêmio por 4 a 1.