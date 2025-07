Jordan Barrera treina no CT do Botafogo antes mesmo de assinar contrato

Reforço do Botafogo para este segundo semestre, Jordan Barrera ainda não assinou contrato por conta de alguns detalhes. Entretanto, o jogador já apareceu no Espaço Lonier, CT do clube carioca, nesta terça-feira (15), e está integrado ao restante do elenco. Assim, a informação é do portal “ge”.

No momento, o colombiano, de 19 anos, chega para fortalecer o setor de meio-campo. No entanto, segundo veículos de imprensa locais, discrepâncias nas garantias de pagamento atrasaram a finalização do negócio.