Inter Miami, de Messi, encaminha a contratação de Rodrigo De Paul

Dessa forma, os argentinos serão companheiros de clube pela primeira vez. Vale lembrar que eles fizeram história com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2022. Eles estiveram juntos também na conquista das Copas América de 2021 e 2024, com o volante ajudando na marcação para o camisa 10 se destacar.

O Inter Miami, de Lionel Messi, está bem próximo de acertar a contratação do volante Rodrigo De Paul. Afinal, diversos veículos da Argentina e da Europa noticiaram que as conversas avançaram nos últimos dias para que o jogador deixe o Atlético de Madrid e atue com o compatriota na MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos. Ele, então, assinará contrato por quatro anos com o clube, que tem David Beckham como um dos donos.

Aos 31 anos, De Paul tinha contrato com o Atlético de Madrid até o fim da atual temporada, no meio do ano que vem, com cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, de acordo com a “TycSports”.

Segundo a imprensa local, o Inter Miami teria chegado a um acordo por um valor menor, que ainda não teve divulgação. Nesse sentido, restam apenas detalhes para a assinatura do contrato e aumentar a lista de contratados que já atuaram com Messi (Jordi Alba, Busquets e Luis Suárez, além do técnico Javier Mascherano).