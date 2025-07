Gerson é recepcionado por Luiz Henrique e leva trote no Zenit

Ex-Flamengo, Gerson já começou a se ambientar no Zenit, da Rússia. Nesta quarta-feira (16), o clube russo publicou algumas imagens dos primeiros trabalhos dele no novo clube. O Coringa teve recepção do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense e Botafogo.

Gerson também levou trote dos companheiros e participou da brincadeira conhecida como corredor polonês. Luiz Henrique, ex-Botafogo, aparece nas imagens cumprimentando o novo companheiro. O volante fez 256 partidas pelo Flamengo, com 19 gols. O jogador, aliás, era peça-chave do esquema do técnico Filipe Luís.