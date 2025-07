Galvão diz que time brasileiro foi prejudicado no Mundial: ‘Árbitro frouxo’

“Esse Mundial não mostrou que não há essa diferença, esse abismo? Todo mundo achou que os clubes brasileiros seriam goleados pelos grandes times europeus, e foi o Fluminense para a semifinal, o Chelsea que foi campeão levou de três do Flamengo, o Botafogo ganhou do PSG, e o Palmeiras quase chegou na semifinal”, indicou o profissional de comunicação.

O narrador Galvão Bueno abordou o desempenho de destaque dos times brasileiros no Mundial de Clubes, na edição da última segunda-feira (14), do programa “Galvão e Amigos” na Band. O comunicador frisou que a performance de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras surpreendeu positivamente. Especialmente nos embates contra os europeus. Na sua opinião, a disparidade não é tão impactante como se imaginava.

A jogada em questão ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo. O árbitro François Letexier assinalou o pênalti após a bola bater na mão de Chalobah. Mas o VAR interveio e o árbitro, após analisar as imagens, anulou o pênalti.

Pior audiência na carreira de Galvão

A audiência mais negativa do comunicador em mais de cinco décadas de cinco décadas ocorreu no dia 23 de junho. O feito ocorreu com o programa “Galvão e Amigos”, na Band, que passou no mesmo horário de uma partida do Mundial de Clubes, na emissora concorrente: a Globo.

Dessa forma, a atração comandada pelo narrador teve a pior audiência desde a estreia, em março, ficando na nona colocação na média de seu horário. Além disso, foi a atração menos vista da emissora ao longo do dia, de acordo com o site “TV Pop”.

