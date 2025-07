Fortaleza encaminha a contratação de Renato Paiva, ex-Botafogo

Após demissão de Juan Pablo Vojvoda, a diretoria do Leão do Picci mira a chegada de técnico demitido do Glorioso ao final do Mundial / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Fortaleza segue ativa no mercado e, após demitir Juan Pablo Vojvoda, tenta contratar o português Renato Paiva, ex-Botafogo, que também perdeu o cargo após o Mundial de Clubes. Renato Paiva deixou o Botafogo no início de julho. Na ocasião, o americano John Textor demonstrou decepção com o desempenho do time na eliminação para o Palmeiras, nas oitavas de final do torneio. Agora, Paiva se prepara para desembarcar e assumir o comando do Leão do Pici, que vive uma temporada ruim. Apesar disso, o time ainda está vivo na Libertadores, mas caiu na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.

VEJA: Atlético de Madrid confirma contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo Inicialmente, a diretoria do Fortaleza tentou contratar Ramón Díaz, ex-Vasco e Corinthians. Ele recusou a proposta e deve assinar com o Olimpia, do Paraguai. Com isso, Renato Paiva tornou-se a principal opção para assumir o comando técnico. Enquanto a negociação não se concretiza, o interino Léo Porto, atual técnico do sub-20, dirige a equipe. O próximo compromisso do Fortaleza será contra o Bahia, no sábado, pela Série A. Renato Paiva, aliás, já treinou Bahia e Botafogo, e agora terá sua terceira oportunidade no futebol brasileiro. O tempo de contrato com o Fortaleza ainda não foi revelado.