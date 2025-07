Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor retorna ao calendário do futebol brasileiro após disputa do Mundial e encara o embalado Raposa, que tenta assumir a liderança

Depois de uma campanha histórica no Mundial de Clubes, o Fluminense retoma a disputa do Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor terá pela frente um adversário embalado na competição e que tem a mesma pontuação do líder Flamengo: o Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim. O confronto ocorre, nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no reencontro com a torcida no Maracanã.

Dessa forma, o Tricolor tem um jogo a menos que os principais adversários do G6, tanto que caiu para a sétima colocação, com 20 pontos. A Raposa, por sua vez, tem 27, a mesma pontuação do líder, entretanto tem um jogo a mais que o Rubro-Negro na disputa.