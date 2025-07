Filipe Luís reconhece superioridade do Santos e ‘falta de coragem’ do Flamengo

O Flamengo conheceu sua segunda derrota no Brasileirão ao sofrer um gol de Neymar na reta final de segundo tempo e viu o Santos vencer por 1 a 0, na Vila Belmiro. Após duelo nesta quarta-feira (16), o técnico Filipe Luís reconheceu a superioridade do adversário e a falta de ofensividade do rubro-negro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Filipe, aliás, também elogiou a organização defensiva do Peixe, mas não deixou de cobrar alternativas para seu time criar mais chances em jogos com esse cenário.

“Acabamos dominando e defendendo com a bola. Mas concordo que no terço final é onde faltou mais agressividade para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar cruzamentos, chutar de fora da área ou até mesmo o um contra um em um time que estava tão bem defensivamente, muito bem trabalhado pelo Cleber (Xavier). Tentei no primeiro tempo já trocar o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, porque o Luiz ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Mesmo assim, o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos, cruzamentos e nossas entradas na área.

Filipe Luís, sobre liderança ameaçada

O Flamengo segue na liderança do campeonato com 27 pontos. No entanto, o Cruzeiro pode passar adiante se empatar com o Fluminense no Maracanã nesta quinta. O próximo compromisso do Flamengo é no domingo, justamente contra o Tricolor, às 19h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.