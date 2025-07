Filho de Hulk exibe área externa da mansão de R$ 6 milhões, que conta até com lago de pescaria

Um despretensioso registro movimentou as redes sociais de Ian Ângelo, primogênito do atacante Hulk, nesta semana. Isso porque um recorte da mansão onde o jogador do Atlético-MG vive com a família, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, chamou atenção dos seguidores pela imponência do cenário. A foto em questão mostra parte do deque de madeira e a piscina com borda infinita, adornada por uma escultura de leão metálico.

Ian, que integra o elenco sub-17 do Ibrachina Futebol Clube, tirou um tempo do recesso escolar para curtir com o pai, a madrasta Camila Ângelo e as irmãs Zaya e Aisha. A publicação gerou curiosidade sobre a estrutura do imóvel e reacendeu o interesse dos torcedores pelo estilo de vida do camisa 7 do Atlético.