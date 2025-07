Facundo Torres diz que atuou fora de posição em empate do Palmeiras: ‘Fiz pelo time’

Autor do gol do Verdão, atacante lamenta o 1 a 1 com o Mirassol, mas revela que jogou na ponta esquerda para ajudar a equipe de Abel Ferreira

O atacante Facundo Torres foi o porta-voz da frustração do Palmeiras no Allianz Parque na noite desta quarta-feira (16). Após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, o jogador lamentou o resultado. O uruguaio, autor do gol alviverde, revelou também ter atuado fora de sua posição de ofício. Ele fez isso, segundo o próprio, para ajudar a equipe. Apesar do esforço, contudo, o time saiu de campo sob as vaias da torcida.

A partida no Allianz Parque, aliás, marcava a volta do time ao Campeonato Brasileiro após o Mundial de Clubes da Fifa. No entanto, o Verdão não conseguiu uma boa atuação. Facundo Torres, inclusive, abriu o placar para o Palmeiras aos 9 minutos do segundo tempo. O gol, naquele momento, parecia que iria encaminhar uma vitória tranquila para o time da casa.