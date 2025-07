Entenda os motivos que ainda afastam Lucas de atuar pelo São Paulo

O atacante Lucas Moura atravessa um momento delicado no São Paulo. Liberado pelo departamento médico após se recuperar de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, o camisa 7 ainda não está pronto para voltar a atuar. Mesmo reintegrado aos treinos com o elenco, o jogador segue um cronograma individual, por precaução, segundo informou o clube.

A lesão aconteceu no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Desde então, Lucas entrou em campo apenas duas vezes. Contra o Fortaleza, no dia 2 de maio, por 25 minutos, e diante do Alianza Lima, no dia 6 de maio, por 29 minutos. Em ambas as ocasiões, o atacante voltou a sentir dores e retornou ao departamento médico.

A contusão foi causada por um impacto do jogador com o gramado e, embora não tenha exigido cirurgia, foi descrita como “complexa”. O próprio Lucas chegou a compará-la a uma batida de carro, tamanha a dificuldade enfrentada para se recuperar plenamente.

Ao todo, o atacante já desfalcou o São Paulo em nove partidas. E novamente será ausência nesta quarta-feira (16/7), diante do RB Bragantino, às 21h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que ele possa estar à disposição no clássico contra o Corinthians, no próximo sábado (19/7), no Morumbis. Porém, sua presença ainda é incerta e tratada com cautela nos bastidores do clube.

O processo de recuperação

Nas últimas semanas, Lucas passou por todas as etapas tradicionais de reabilitação: inicialmente entregue ao departamento médico, depois passou a realizar trabalhos no campo com a fisioterapia e, por fim, retomou os treinamentos com o grupo. No dia 7 de julho, foi oficialmente liberado pelo departamento médico e participou normalmente das atividades no CT da Barra Funda. Na ocasião, o clube chegou a anunciar que ele reforçava a equipe na pausa para a disputa do Mundial de Clubes.