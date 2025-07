Diniz analisa situação financeira e evita criticar diretoria do Vasco: ‘Não tem caça às bruxas’

Com um atuação desastrosa, o Vasco não resistiu ao Independiente Del Valle e sofreu uma goleada por 4 a 0, no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz falou sobre as movimentações do clube carioca no mercado mesmo diante das atuais condições financeiras para investir no elenco. Ele evitou criticar a diretoria e disse que todos no clube “estão se mexendo”.

“Não tem caça às bruxas. O Vasco tem suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá, sabia disso. Existe um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Eu gostaria de trazer jogadores para cá que não temos condições financeiras. A gente conseguiu trazer o Thiago Mendes, mas precisa trazer poucos jogadores e que a gente acredita que possam dar certo. Eles estão se movimentando. De fato, ainda não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo”, disse.