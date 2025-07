Destaque em goleada, Kerolin exalta Marta e celebra vitória

A Seleção Brasileira não teve dificuldades dentro de campo para golear a Bolívia e encaminhar a classificação à semifinal da Copa América. Afinal, o Brasil venceu por 6 a 0, conquistou a segunda vitória em dois jogos e manteve o 100% de aproveitamento. Com hat-trick, Kerolin foi a grande destaque da partida. Atacante, no entanto, valorizou a importância de Marta e Arthur Elias no seu desenvolvimento.

“A Marta entrou e eu estava tirando a faixa para dar à ela, mas ela me disse para ficar com ela para me acostumar com essa obrigação. Só tenho a agradecer o Arthur Elias e à Marta por me ajudarem. Estou feliz pelos meus três gols e pela vitória que foi muito boa. Vamos seguindo, melhorando e pegando mais confiança na competição”, disse.