Destaque do Brasil na estreia, Gio reforça discurso de seriedade na Copa América

Eleita melhor em campo diante da Venezuela, atacante celebra nova fase na Canarinho e frisa importância de concentração máxima contra lanterna / Crédito: Jogada 10

Destaque do Brasil na estreia com vitória sobre a Venezuela, a atacante Gio não esconde a satisfação pelo momento favorável. Com um título de Copa América no curríuculo, a jogadora esteve distante da Seleção Brasileira feminina nos últimos anos e sabe que precisa aproveitar cada oportunidade. Diante da Bolívia, rival desta quarta-feira (16), o discurso é de seriedade para manter o 100% de aproveitamento diante da lanterna do Grupo B. Afinal, são quatro vitórias do Brasil em quatro jogos no histórico de confrontos

Acho que não vai ser um jogo fácil. Uma coisa que a gente precisa fazer, que não conseguimos no primeiro jogo, é começar concentradas. Acho que elas vão estar mais fechadas e jogar no contra-ataque. Independente do adversário, vamos impor o nosso estilo de jogo e atacar da melhor forma possível", disse, em entrevista à CBF TV. Gio destaca amadurecimento no período fora da Seleção Campeã na última edição da Copa América com a Seleção, Gio ficou de fora das convocações desde então. A ausência, segundo ela, a fez amadurecer, com dois anos de dedicação e aprendizado. Em outubro do ano passado, a atacante integrou a lista do técnico Arthur Elias para os amistosos diante da Colômbia e iniciou a reviravolta na Amarelinha. Assim, no duelo de estreia desta edição da Copa América foi eleita a melhor jogadora em campo.