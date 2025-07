De volta ao Flu, John Kennedy desembarca no Rio: ‘Mais maduro e focado’

Tricolor trabalha para ter atacante no clássico contra o Flamengo, domingo, às 19h30, no Maracanã, pelo Brasileirão

O Fluminense acertou o retorno de um velho conhecido. Trata-se de John Kennedy, que marcou o gol do título da Libertadores 2023 e encerrou seu empréstimo com o Pachuca, do México. O atleta, nesse sentido, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (16) e disse estar mais maduro e focado em sua carreira.

Além disso, o atacante falou sobre o que espera na relação com o técnico Renato Gaúcho. Vale lembrar que o comandante tricolor tem a “fama” de recuperar jogadores e tentará extrair o melhor de JK, semelhante ao que Fernando Diniz fez em 2023.