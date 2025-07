Corinthians bate Ceará e conquista primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Apesar da vitória fora de casa, o Corinthians teve mais uma exibição fraca no Brasileirão. No entanto, o técnico Dorival Júnior teve um papel importante no resultado. Além de colocar Talles Magno como titular, o técnico optou pela entrada de Carrillo no segundo tempo, que deu assistência para o gol.

O Corinthians encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória e bateu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Talles Magno aproveitou a oportunidade como titular e marcou o gol da vitória na Arena Castelão. Com o resultado, o Timão ultrapassou o adversário na tabela de classificação e conquistou o primeiro triunfo fora de casa na competição.

Dessa maneira, o Corinthians chegou a 19 pontos e subiu para a 9ª posição, que era ocupada pelo próprio Ceará antes do início desta 14ª rodada. Por outro lado, o time cearense, que vinha de uma vitória por 1 a 0 no clássico contra o Fortaleza, caiu para o 10º lugar, com os mesmos 18 pontos do Mirassol, em 11º.

Porém, o Corinthians também tem um motivo para se lamentar. Isto porque o lateral-direito Matheuzinho recebeu um cartão amarelo na reta final do primeiro tempo e vai cumprir suspensão na próxima rodada. O timão terá pela frente o clássico contra o São Paulo, no sábado (19), no Morumbis.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo fraco no Castelão, com poucas chances para ambos os lados. O Corinthians teve mais posse de bola e conseguiu levar mais perigo que os donos da casa. No entanto, a única finalização a gol aconteceu somente aos 43 minutos, quando José Martínez dominou livre no meio-campo e chutou forte, de longe. Bruno Ferreira espalmou e Fernando Sobral completou para tirar o perigo da área. Além disso, a primeira etapa ficou marcada também por muitas reclamações à atuação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, especialmente do técnico Dorival Júnior, em lances que resultaram em 16 faltas e quatro cartões amarelos (três para o Ceará e um para o Corinthians).

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. As equipes estavam pouco inspiradas e seguiram com a partida fraca tecnicamente. O jogo melhorou somente aos 20 minutos, após alterações em ambos os times. O técnico Dorival Júnior colocou Carrillo em campo e, na primeira oportunidade do colombiano, ele fez grande jogada pela direita e deixou Talles Magno com o gol aberto para abrir o placar aos 25 minutos. Na reta final da partida, o Ceará tentou pressionar em busca do empate, mas o Corinthians segurou a vitória por 1 a 0.