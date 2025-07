Como está o influenciador que ganhou R$ 500 mil com vitória do Chelsea no Mundial

Torcedor declarado do clube inglês, Lucas Tylty faturou meio milhão ao apostar em vitória do Blues na decisão contra o PSG

Lucas Tylty, influenciador digital, ganhou R$500 mil após apostar no Chelsea na final do Mundial. Dias após a decisão, ele segue com seus investimentos. Inclusive vai ter um lançamento nesta quarta-feira (16) no seu canal no Youtube. Às 20h, ele vai soltar um vídeo com Alecsandro, ex-Vasco.

O influencer, torcedor declarado do Chelsea, teve uma felicidade em dose dupla no último domingo (13). Além de ver seu time vencendo o Paris Saint-Germain e conquistando o título do Mundial de Clubes, ele ficou R$ 500 mil mais rico.