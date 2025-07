Ceni explica trocas e mostra plena confiança na classificação do Bahia: ‘Não vejo como impossível’

Treinador lamenta desfalque de William José no empate sem gols com América de Cali na Fonte Nova; Esquadrão vai decidir vaga na Colômbia

O técnico Rogério Ceni deu explicações sobre a escalação que mandou a campo no Bahia após empate sem gols com o América de Cali , na noite desta terça-feira (15), na Arena Fonte Nova, pelo duelo de ida do playoff das oitavas de final da Sul-Americana. Apenas quatro titulares iniciaram contra os colombianos: o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Ramos Mingo, o lateral-esquerdo Juba e o atacante Erick Pulga. Já Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro foram poupados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ausência de Willian José, que sofreu torção no tornozelo, foi motivo de lamento por parte do treinador. O centroavante deve seguir como desfalque no jogo do próximo sábado contra o Fortaleza, no Castelão, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Tivemos todas as chances de vencer. Não fizemos um jogo excepcional, mas tivemos todo o controle do jogo. Tivemos todas as finalizações do jogo. Nos faltou um pouco mais de sorte, um pouco mais de capricho para a gente poder sair vencedor hoje (terça-feira)”, continuou.

O Bahia precisará buscar a classificação na próxima terça (22), às 21h30, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali. Quem vencer, assegura a vaga. Um novo empate força a disputa nos pênaltis.

“Mesmo fora de casa, temos que ir lá e enfrentar essa equipe e tentar a classificação. Não vejo como nada impossível tentar conseguir fora de casa”, concluiu Ceni.