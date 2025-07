Ceará x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Em momentos opostos no Brasileirão, equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena Castelão

Nesta quarta-feira (16), às 19h30, Ceará e Corinthians medem forças, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o nono colocado, com 18 pontos, três a menos que o Botafogo que abre o G6. Além disso, a equipe cearense chega empolgada após vencer o rival Fortaleza em seu último compromisso. Já o Timão está na 11° posição, com 16 pontos e segue oscilando na competição, sem um rumo. O Alvinegro também tenta a reabilitação após perder em casa, para o RB Bragantino, em seu último embate.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, a partir de 18h, todos os detalhes do embate. Christian Rafael está confirmado como o narrador da partida. Rodrigo Seraphim fica nos comentários, com Christopher Henrique nas reportagens.O trio, portanto, está escalado!