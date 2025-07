Carlos Alberto Parreira será homenageado na Calçada da Fama do Maracanã

Homenagem a ex-treinador, campeão do Mundo pela Seleção e do Brasileirão pelo Fluminense, ocorre nesta sexta-feira

Tetracampeão Mundial com a Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira receberá uma homenagem, na próxima sexta-feira (18), no Maracanã. Aos 82 anos, o ex-treinador colocará seus pés na Calçada da Fama do estádio. Algo para relembrar os grandes feitos de sua carreira e eternizar seu nome entre os ídolos que passaram pelo local.

Em um dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro, o profissional teve três passagens pelo Fluminense. Dessa forma, à beira do campo, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1984. A decisão contra o Vasco foi no estádio, com o 1 a 0, gol de Romerito, outro ídolo tricolor e o 0 a 0, que carimbou a conquista.