Bucaramanga x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira (17) para enfrentar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio Américo Montanini. Não existe mais a lei do gol fora de casa.

Como chega o Bucaramanga

Sem perder há dois meses, o time colombiano chega embalado para o confronto. Comandado por Leonel Álvarez, o Bucaramanga quase avançou em um grupo da Libertadores que teve Racing e Fortaleza. Terminou em terceiro lugar e garantiu vaga na Sul-Americana. Agora, enfrenta o Galo, que ficou em segundo no seu grupo e avançou aos playoffs. O atacante Luciano Pons é a principal esperança de gols.

Como chega o Atlético

No Brasileirão, o Atlético perdeu para o Bahia no último sábado e caiu para a oitava colocação. Agora, muda o foco e busca a classificação fora de casa na Sul-Americana. Cuca deve escalar força máxima, com Dudu e Hulk no ataque. Atual vice-campeão da Libertadores, o Galo tenta conquistar pela primeira vez o título da outra grande competição continental.

BUCARAMANGA x ATLÉTICO