Bruno Henrique desfalca o Flamengo em clássico contra o Fluminense

Aos 30 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique correu para cima de Gabriel Brazão quando ele ameaçou o chute. O atacante chegou atrasado, mas não atingiu o goleiro, que no movimento de volta da perna deixou a sola na coxa do rubro-negro e caiu. O árbitro, assim, puniu o jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do atacante Bruno Henrique, o técnico Filipe Luís não terá no Fla-Flu Alex Sandro, Ayrton Lucas e Pulgar, todos no departamento médico. Léo Ortiz, substituído com dores na região glútea no intervalo contra o Santos, é dúvida.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança, com 27 pontos. Porém, pode perdê-la em caso de vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, na quinta-feira, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.