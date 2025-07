Bayer Leverkusen treina no CT do Flamengo

O Bayer Leverkusen treinou em dois períodos nesta quarta-feira (16) no CT Ninho do Urubu, do Flamengo, Rio de Janeiro. O time alemão, vale lembrar, ficará na capital fluminense mais uma semana, onde realiza parte da pré-temporada sob o comando do novo técnico Erik Ten Hag. Ele substitui Xabi Alonso, que foi para o Real Madrid.

O Bayer Leverkusen, curiosamente, tem dois preparadores físicos brasileiros: Daniel Jouvin, que já trabalhou no Flamengo há 15 anos, e Allessandro Schoenmaker. Além deles, o Leverkusen tem o lateral-direito brasileiro Arthur, que defendeu o Fla na base e tem passagens ainda pela Seleção principal.

“Muitos nunca tinham vindo ao Brasil ou à América do Sul. Estou muito feliz de voltar ao Ninho do Urubu. É um pouco engraçado estar de volta aqui, eu passei uma parte da minha vida aqui que me ajudou muito, cresci como atleta, como pessoa. É uma sensação estranha, mas é uma sensação boa de poder retornar aos princípios aqui, onde eu pude dar passos importantes na minha vida. E para mim também é muito importante poder fazer essa pré-temporada aqui, ter a minha família aqui, ter a oportunidade de receber o pessoal do clube aqui no Brasil, isso é muito importante para mim e com certeza é um impulso para começar com o pé direito essa pré-temporada”, comentou Arthur.

