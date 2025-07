Barcelona, Liverpool, Real Madrid e outros: entenda tamanho do feito da FlamengoTV

O Rubro-Negro entrou para um seleto grupo composto por alguns dos principais clubes do planeta após atingir a marca do bilhão no Youtube / Crédito: Jogada 10

A FlamengoTV alcançou uma marca inédita de um clube brasileiro, para além de histórica, no Youtube: ultrapassou 1 bilhão de visualizações. O feito, aliás, elevou a marca do Rubro-Negro a um restrito grupo formado por algumas das maiores instituições esportivas do planeta. Trata-se de nomes como Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United e outros. O número coloca o clube carioca como único representante fora da Europa a atingir tamanho volume de acessos na plataforma. Além de histórica a nível nacional, a marca se torna ainda mais significativa ao representar um feedback positivo à vitrine digital que se tornou o canal oficial do Rubro-Negro. É o reflexo direto do investimento de alto impacto em conteúdo, identidade visual e engajamento contínuo com a torcida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bayern de Munique, Juventus, Manchester City e Tottenham fecham a lista que agora integra o Flamengo. Supremacia rubro-negra no Brasil A diferença de desempenho em relação aos rivais nacionais é gritante. Enquanto a FlamengoTV acumula mais de 7,4 milhões de inscritos e ultrapassa o bilhão em visualizações, o Corinthians — segundo colocado entre os brasileiros — possui cerca de 2,5 milhões de seguidores. O Palmeiras aparece em seguida, com aproximadamente 2,3 milhões. O desempenho se estende a outras redes sociais. Apenas em junho, o clube da Gávea conquistou 838 mil novos seguidores e chegou à marca total de 63 milhões — segundo o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros. A distância em relação aos concorrentes reafirma a força da maior torcida do país também no universo digital. Reestruturação de conteúdo A consolidação do canal como marca oficial veio acompanhada de mudanças relevantes em sua estrutura. Com a nova gestão, o clube reformulou sua estratégia de comunicação e passou a investir em uma linha editorial mais profissionalizada. A contratação dos jornalistas João Guilherme e Daniela Boaventura reforçou o projeto e ampliou a qualidade das produções junto ao apelo institucional do canal.