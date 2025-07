Atlético: Dudu será julgado por misoginia contra Leila Pereira antes de confronto contra Palmeiras

Jogador pode pegar de cinco a dez jogos de suspensão; Ele também pode ter que pagar uma multa de até R$100 mil como pena / Crédito: Jogada 10

Atlético Mineiro e Palmeiras, que vão se enfrentar no domingo (20), pelo Brasileiro, também terão um duelo dias antes fora de campo. Na sexta-feira (18), o atacante Dudu será julgado na próxima sexta-feira, às 10h, na 5ª Comissão Disciplinar no STJD por misoginia contra a presidente do Verdão, Leila Pereira. Dessa forma, o jogador vai passar pelo julgamento do artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caso ele seja condenado, portanto, pode pegar uma pena de cinco a dez jogos de suspensão, além de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil. Vale ressaltar, portanto, que nos últimos dias, Dudu presentou uma queixa-crime contra a presidente do Palmeiras. Ele a acusa formalmente de difamação e injúria por declarações da dirigente. Confusão entre Dudu e Leila O atrito entre os dois se tornou público no ano passado. Tudo começou, de fato, após a saída conturbada de Dudu do Palmeiras. Na época, Leila Pereira afirmou em entrevista que o atacante “saiu pela porta dos fundos”. A mandatária ainda disse que o reforço do Cruzeiro trouxe prejuízo de milhões aos cofres do Alviverde.

“Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum (…). Ele sai pela porta da frente, o Dudu saiu pela dos fundos”, concluiu Leila. Por outro lado, Dudu, rebateu a mandatária através das redes sociais com uma foto com todos os títulos conquistados pelo clube paulista. “O caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”.