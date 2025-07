Após exigências do Fluminense, negociação do Wolverhampton por Arias se arrasta

Destaque do Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Jhon Arias tem chamado a atenção pelo bom futebol e personalidade. Sendo assim, o Wolverhampton segue interessado no colombiano, porém a negociação tem se estendido por conta de algumas exigências do clube carioca. O jogador, por sua vez, segue treinando normalmente e deve aparecer entre os titulares contra o Cruzeiro, no Maracanã. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o Tricolor quer aumentar o percentual na venda em relação ao Patriotas, que possui 50% dos direitos de Arias, para garantir uma compensação maior.

Como irá negociar um dos principais atletas do elenco, o Flu também quer manter um percentual do jogador sobre uma venda futura, visto que acredita no potencial de uma outra transferência mais para frente.

Sequência das conversas

O clube se reuniu com as partes envolvidas na na última segunda-feira e recusou a proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) pelo atleta. O Patriotas não quis vender a outra metade dos direitos federativos do colombiano no passado, mas o Tricolor segue tentando aumentar seu percentual.