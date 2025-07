Abel Ferreira admite problema do Palmeiras no Brasileirão: ‘Calcanhar de Aquiles’

O técnico Abel Ferreira fez uma análise bastante honesta após o empate do Palmeiras. O time ficou no 1 a 1 com o Mirassol, em casa, nesta quarta-feira (16). O treinador, primeiramente, admitiu a má fase da equipe jogando em seu estádio. Ele, inclusive, classificou o desempenho no Allianz Parque como o grande problema do time. Segundo Abel, os pontos perdidos em casa são muitos e preocupam a comissão técnica.

A avaliação do comandante português foi dura com a atuação da equipe. Ele não poupou críticas ao desempenho coletivo no confronto.