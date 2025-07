Vojvoda se emociona em despedida do Fortaleza, e torcida pede: ‘Fica’

Técnico argentino foi à sede do clube cearense nesta terça-feira para se despedir dos funcionários do clube e dos torcedores

Torcedores do Fortaleza se reuniram no Pici, nesta terça-feira (15), para agradecer o técnico Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido do clube após sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O argentino foi às lágrimas enquanto chegava perto dos torcedores. Na arquibancada, muitos também se emocionaram e gritaram: ‘Fica, Vojvoda!’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vojvoda compareceu à sede do Fortaleza para dizer o último adeus aos diretores, jogadores e demais funcionários do clube. Muitos não conseguiram entrar na sede do clube e ficaram esperando o treinador no portão do Pici. Na saída, ele voltou a cumprimentar os torcedores.

Vojvoda fez história no Fortaleza

Ao todo, o Juan Pablo Vojvoda deixa o comando do Leão do Pici com 309 jogos, 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Ele foi tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e bicampeão da Copa do Nordeste (2022 e 2024) pelo Fortaleza.

Além disso, o argentino levou o time cearense a uma semifinal de Copa do Brasil (2021), três Libertadores (2022, 2023 e 2025) e uma final de Sul-Americana (2023), além de ter terminado duas vezes o Campeonato Brasileiro no G4 (2021 e 2024). O argentino é, sem dúvidas, o maior técnico da história do clube por tudo o que fez no Leão do Pici.