Vasco recusa propostas do Cruzeiro e pretende valorizar Cauan Barros em 2026

Meio-campista, de 21 anos, se consolida com a camisa do Coelho na disputa da Série B e chama a atenção de outros clube no mercado

Emprestado pelo Vasco até o fim da temporada, Cauan Barros tem se destacado com a camisa do América-MG na disputa da Série B do Brasileirão. Assim, tem despertado o interesse de outros clubes, entretanto o Cruz-Maltino, que recusou investidas do Cruzeiro pelo jovem atleta, pretende valorizá-lo a partir de 2026. A informação é do portal “ge”.

Afinal, a Raposa apresentou duas propostas pelo volante, de 21 anos, porém a diretoria do clube carioca considerou a quantia aquém do valor do atleta, que tem contrato até dezembro do ano que vem.