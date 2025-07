Trump sugere alteração atípica no futebol durante final do Mundial

Presidente dos Estados Unidos participa da premiação na final do Mundial de Clubes como representante do país-sede

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi uma presença especial durante a decisão do Mundial de Clubes. Afinal, ele foi o representante do país-sede no evento. Durante a premiação, também entregou o troféu da competição ao Chelsea e permaneceu na celebração com os jogadores. Posteriormente, em entrevista ao canal “Dazn”, recomendou uma mudança atípica envolvendo a nomenclatura do futebol.

Trump indicou que pode assinar uma ordem executiva para modificar oficialmente o nome da modalidade oficialmente no país de “soccer” para “football”. Como o presidente dos Estados Unidos é prioritariamente nacionalista, a sua recomendação causou surpresa no mundo esportivo.