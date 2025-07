Santos x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe foca em sair das proximidades do Z4, enquanto o Rubro-Negro busca manter liderança; confronto será nesta quarta, na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

Em situações opostas na tabela, Santos e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 11 pontos, o mesmo número que Juventude e Vitória dentro da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Rubro-Negro soma 27 pontos e busca se isolar na liderança nesta rodada. Os santistas e cariocas, aliás, já se enfrentaram 115 vezes em partidas oficiais. O Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto, com 44 vitórias, contra 42 do Peixe e 29 empates.

Onde assistir A partida entre Santos e Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a transmissão do Premiere. Como chega o Santos O Peixe faz a primeira partida após a pausa para o Mundial de Clubes, já que teve clássico contra o Palmeiras adiado. Na última quinta-feira (10), a equipe venceu a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, em amistoso de preparação, com gol de Neymar. Dentro de campo, o Santos, aliás, conta com o retorno de Neymar, desfalque na última partida oficial do clube. Por outro lado, o volante João Schmidt e o meia Benjamín Rollheiser vão pagar suspensão e estão fora do duelo . Além disso, Igor Vinícius, reforço recém-chegado, deve aparecer como opção. William Arão é baixa por pouco ritmo de jogo. A última partida que jogou foi em abril na Grécia. Como chega o Flamengo Depois de uma vitória consistente contra o São Paulo, o Flamengo busca mais um triunfo para seguir no topo da tabela. Um triunfo e um tropeço do Cruzeiro sobre o Fluminense pode deixar o Rubro-Negro isolado na liderança do Brasileirão.

Com relação ao time, Filipe Luís ganhou novas dores de cabeça. Ayrton Lucas (ferida) e Alex Sandro (dores na posterior da coxa esquerda), afinal, estão fora de combate contra o Santos. Além deles, Michael está com dores no tornozelo esquerdo e não ficará à disposição. O trio se juntou a Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia. Por fim, o atacante Pedro não entrou na relação novamente. O técnico Filipe Luís criticou a postura do jogador nos treinamentos. De acordo com o treinador, o camisa 9, portanto, foi em último em tudo no “GPS”. SANTOS x FLAMENGO Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Onde assistir: Premiere

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, João Basso, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, Rincon, Barreal, Guilherme e Neymar; Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela; Jorginho, Allan, Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)