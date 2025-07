Santos anuncia novo patrocinador a partir desta quarta

Empresa do mercado financeiro estampará as costas da camisa alvinegra por um ano a partir do confronto contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O Santos anunciou um novo patrocinador em sua camisa. A partir desta quarta-feira (16), no jogo contra o Flamengo, a empresa EQR Capital, que atua no mercado financeiro, estampará sua marca nas costas do uniforme alvinegro, abaixo do nome dos jogadores. O contrato tem validade de um ano. A EQR Capital, empresa que atua no mercado financeiro, é a nova patrocinadora do Santos FC! ✍️

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A marca ficará estampada nas costas dos atletas do time profissional, logo abaixo do número. Pela primeira vez, a instituição firmou contrato com uma equipe de futebol. Mais… pic.twitter.com/5fdKmVz2ZA — Santos FC (@SantosFC) July 15, 2025

No anúncio, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, celebrou a parceria. De acordo com o dirigente, o clube precisa de parceiros fortes neste momento de reconstrução do clube e também pode pensar em aprofundar outros projetos que já estão em andamento. “Nesse processo de reconstrução, nós temos que ter parceiros fortes, que agreguem à marca. E neste instante conseguimos trazer a EQR que está estampando o seu nome na camisa. Mas, além disso, pretendemos, como todos os demais parceiros, estender, ampliar essa parceria com outros projetos”, afirmou o presidente.