Renato tenta repetir feito de Diniz e extrair o melhor de John Kennedy no Fluminense

Treinador tricolor tem a 'fama' de recuperar jogadores ao longo de sua carreira e buscará fazer o mesmo com o jovem ídolo do clube

O Fluminense garantiu o retorno de um velho conhecido para a sequência da temporada. Afinal, o Pachuca, do México, se antecipou ao clube carioca ao afirmar que John Kennedy deixará o período de empréstimo para voltar ao Tricolor, onde se tornou ídolo aos 21 anos com o gol do título da Libertadores de 2023.

Isso porque em 2023, John Kennedy chegou a atuar pela Ferroviária, de Araraquara, no Estadual. No entanto, retornou ao Fluminense a pedido do comandante e teve o melhor momento de sua carreira ao se destacar no mata-mata daquela edição do torneio continental.

Emprestado no início de 2025, o jogador teve um bom início no Pachuca-MEX, ao anotar nove gols e uma assistência em 12 partidas. Contudo, começou a perder espaço após a eliminação nas quartas de final do Clausura 2025 para o América do México e a chegada do técnico Jaime Lozano; Algo que fez com que o atleta deixasse de ser titular absoluto e ficasse insatisfeito.