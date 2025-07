Real Madrid pede à Fifa que novo Mundial de Clubes aconteça a cada dois anos

Merengues se empolgam com sucesso comercial que teve no Mundial, nos EUA, e pressionam Infantino para que torneio seja bienal

Depois do sucesso do novo formato do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, a Fifa já garantiu que haverá uma nova edição, que deve ocorrer em 2029, ainda sem sede definida. No entanto, segundo o The Guardian, da Inglaterra, o Real Madrid tem pressionado a entidade para que o evento passe a acontecer a cada dois anos.