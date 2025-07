Presidente do Santos descarta grandes contratações: ‘Não queremos endividar’

“Não podemos nunca fazer ações dependendo de resultados, não queremos endividar mais o clube do que está. A tendência é continuar equacionando e controlando receita e despesa, disso não abriremos mão”, assegurou o dirigente santista.

Os clubes já começam a se movimentar nos bastidores por conta da janela de transferências. O Santos , por sua vez, não pretende ser tão ativo no mercado por conta da situação financeira. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, descartou grande investimento para esta janela que ocorre entre julho e setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É muito cedo para dizer sobre desanimar e falar se essa equipe vai até o fim do ano. É muito cedo. Essa janela vai até início de setembro, muita coisa acontecerá nesse período, tanto entradas quanto saídas. Os europeus que estão fazendo sua avaliação vão vir com propostas em momentos diferentes, tudo no devido tempo para não criar expectativa junto à torcida. O mais importante é que o Santos acompanhe o mercado e tenha seus profissionais atuando bem”, concluiu.

O clube, entretanto, ainda busca um atacante de velocidade que atue pelas beiradas. Contudo, a diretoria aguarda oportunidades de mercado para avançar nos contatos. O executivo de futebol do Peixe, Alexandre Mattos, assim, trabalha com orçamento limitado, como reforçou Marcelo Teixeira, presidente do clube.

Até o momento, o Santos contratou apenas o lateral-direito Igor Vinicius e o meio-campista Willian Arão. Aliás, ambos chegaram à Vila Belmiro sem custos de transferência.