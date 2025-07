Nico Williams renova com o Athletic Bilbao até 2035

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A permanência de Nico é tratada como uma grande vitória pelo clube, especialmente após a repercussão em torno do interesse de outros gigantes europeus. Dessa maneira, ao lado do presidente Jon Uriarte e do diretor Mikel González, o jogador falou pela primeira vez após assinar a renovação.

“Estou muito feliz e animado. Temos uma temporada importante pela frente, com grandes desafios, e quero vivê-los aqui, no clube que amo. É aqui que quero continuar fazendo história, com essa torcida e com a minha família”, declarou o atacante.